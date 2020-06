Tottenham: prestito da 197 milioni di euro dal Governo britannico

(di Linda Zanoni) – Il finanziamento servirà alla squadra di English Premier League per superare la crisi provocata dal Covid-19. Dovranno essere restituiti prima dell’aprile 2021 con un interesse dello 0,5%.

La cifra complessiva, concessa dal Governo britannico, è di 197 milioni di euro). I soldi derivano dal fondo (“Covid Corporate Financing Facility”) che l’amministrazione ha messo a disposizione per le imprese che “danno un significativo contributo all’economia britannica”. Il Tottenham ha deciso di servirsene dopo aver dichiarato che potrebbe perdere fino a 225 milioni di euro entro il 2021; ciò per le perdite derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite, dalla cancellazione di eventi sportivi (come i match di NFL) e di concerti che il Tottenham Hotspur Stadium (nella foto in primo piano) avrebbe dovuto ospitare.

Come anticipato dal portale specializzato “Palco23″, il club londinese dovrà restituire l’intera cifra entro aprile del prossimo anno con un interesse dello 0,5%. Il prestito concesso dalla Banca d’Inghilterra verrà utilizzato per i costi strutturali, non per acquistare i giocatori durante le fasi di calciomercato.