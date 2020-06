DL Rilancio – Trano (pres. Comm Finanze): “Salvasport, ridurre tassazione sulle scommesse allo 0,1%”

Ridurre la tassazione sulla raccolta scommesse dallo 0,5% previsto dal DL Rilancio allo 0,1%: è la proposta del presidente della Commissione Finanze, Raffaele Trano. L’emendamento, riferisce Agipronews, «non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto riduce lo stanziamento rispetto a un fondo di nuova costituzione e quindi privo di dotazione, sul quale non sono stati ancora effettuati impegni di spesa», si legge nella relazione tecnica. Il riferimento è alla copertura del fondo “salvasport” previsto dal provvedimento, che, per il 2020 e il 2021, «è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali», al netto «della quota riferita all’imposta unica» e «nel limite massimo 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021»