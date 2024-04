La prima squadra femminile del Milan parteciperà all’Her Nations Tour (in Messico dal 9 al 16 giugno)

AC Milan ha annunciato la partecipazione della Prima Squadra femminile al torneo amichevole “Her Nations Tour”, che si terrà in Messico dal 9 al 16 giugno. Il viaggio in Nord America rappresenterà il primo post-season tour nella storia delle rossonere e ne concluderà ufficialmente la stagione calcistica 2023/24.

Her Nations Tour è un nuovo torneo che vedrà tre club di calcio – AC Milan, Club Rayadas de Monterrey e Tuzas de Pachuca – sfidarsi in una serie di partite amichevoli in Messico. Oltre a rappresentare una competizione sportiva di alto livello per le squadre coinvolte, il torneo vuole anche porsi come un’occasione per promuovere la crescita del calcio femminile a livello globale, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione del suo pieno potenziale attraverso la forza delle calciatrici nel mondo, come meglio esplicitato nel motto ufficiale del torneo, “This is Her Sport, this is Her Tour – it’s time to change the game.”

Il torneo sarà un’occasione importante per la condivisione di valori come l’inclusione e l’uguaglianza nel panorama calcistico internazionale – valori da sempre condivisi dalla famiglia AC Milan e ulteriormente concretizzati attraverso la creazione della Prima Squadra femminile nel 2018.

Con la partecipazione al Her Nations Tour, AC Milan tornerà dunque nel continente americano, dopo aver già disputato nell’agosto 2022 la Women’s Cup a Louisville, negli Stati Uniti – torneo conclusosi per le rossonere con la finale per il terzo posto, persa con il Club America.

Questa tournée sarà, inoltre, una nuova occasione per il club rossonero per valorizzare la propria squadra femminile, creando nuove opportunità di crescita da un punto di vista sportivo e di visibilità internazionale, in un Paese che dimostra una grande passione per i colori rossoneri. Nel dettaglio, il Milan conta circa 23.7 milioni di tifosi rossoneri in quell’area geografica, con 1.9 milioni di followers sui social ufficiali del Club.

La tournée che vedrà protagoniste le rossonere includerà una serie di partite di alto profilo contro alcuni dei migliori club del Messico. I biglietti per assistere ad AC Milan v Club Rayadas sono in vendita sul sito ticketmaster.com, mentre i biglietti per AC Milan v Tuzas de Pachuca sono disponibili al sito boletomovil.com. Ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’Her Nations Tour.

Elisabet Spina, Head of Women’s Football di AC Milan, ha affermato: “Sono felice di vedere la nostra Prima Squadra – la prima italiana a recarsi in Messico per disputare delle amichevoli – prendere parte a questa incredibile avventura e sono certa che l’Her Nations Tour sarà un’eccezionale vetrina per celebrare il calcio femminile, contribuendo alla sua crescita ed evidenziandone l’impatto globale”.

Mercoledì, 12 giugno 2024 – vs Club Rayadas de Monterrey a Monterrey, Nuevo Leon

La prima partita sul suolo messicano vedrà le rossonere sfidare il Club Rayadas de Monterrey mercoledì 12 giugno al BBVA Stadium, il nuovo impianto del Monterrey da 50.000 posti.

Sabato, 15 giugno 2024 – vs Tuzas de Pachuca a Pachuca, Hidalgo

La squadra di Davide Corti volerà poi a Pachuca per la seconda partita del torneo amichevole in programma sabato 15 giugno presso l’Hidalgo Stadium, quando il Milan scenderà in campo contro il Tudos de Pachuca.