zondacrypto nuovo partner del Giro d’Italia 2024

zondacrypto diventa Official Cryptocurrency Partner del Giro d’Italia, che partirà sabato 4 maggio a Venaria Reale e si concluderà il 26 maggio a Roma. zondacrypto sarà visibile, tra l’altro, al “chilometro zero”, su una vettura speciale n. 1 brandizzata, ma anche come sponsor del FantaGiro d’Italia fantasy league, che conta già oltre 12.000 iscritti. E questi sono solo alcuni delle novità di zondacrypto che nessun appassionato di ciclismo al mondo si lascerà sfuggire durante questa edizione del Giro.

Inoltre, in qualità di sponsor ufficiale della “classica” Il Lombardia e del Giro d’Italia femminile, zondacrypto avrà la massima visibilità tra gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo, compreso il logo sulla “Maglia Rossa” durante la gara femminile, la più lunga e difficile del calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). zondacrypto finanzierà un premio per la ciclista vincitrice e, in aggiunta, sarà al fianco del tifoso vincitore del FantaGiro d’Italia, sponsorizzando il premio anche in questa competizione.

Przemysław Kral, CEO di zondacrypto ha dichiarato: “Quando, da adolescente, seguivo con mio padre la gara dei ciclisti nelle tappe di montagna del Giro d’Italia, non immaginavo nemmeno che avrei guidato un’organizzazione che sarebbe stata la prima nella storia del ciclismo mondiale a essere riconosciuta come piattaforma partner ufficiale di criptovalute di questa leggendaria competizione. Insieme agli organizzatori, crediamo che il token ZND, che sarà il premio della gara, rivoluzionerà il futuro della sponsorizzazione sportiva. Siamo inoltre molto orgogliosi di poter essere vicini al ciclismo femminile, con il nostro logo sulla maglia di leader della gara durante il Giro d’Italia Donne. Diamo il benvenuto al Giro tra i nostri amici che, come noi, credono nella criptovaluta come moneta del futuro”.

Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sport ha affermato: “Siamo lieti di accogliere zondacrypto tra i partner del Giro d’Italia, come Official Crypto Exchange dell’edizione di quest’anno della corsa. Grazie a questa collaborazione, i nostri 115 anni di storia si aprono alle soluzioni più moderne, in questo caso dell’industria finanziaria. La dinamica di crescita del nostro Partner è elevata come la velocità dei migliori ciclisti durante il tour. Siamo lieti che il nostro pubblico globale del Giro d’Italia, pari a quasi 800 milioni di persone, possa accrescere le proprie conoscenze nel campo delle criptovalute grazie al coinvolgimento di zondacrypto”.