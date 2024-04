Torna il “Lexus Golf Challenge”, torneo a tappe nei più prestigiosi circoli tricolori

Lexus ha annunciato nelle ultime ore il ritorno del Lexus Golf Challenge, il torneo di golf a tappe che si terrà nei più prestigiosi circoli golf italiani dal 28 aprile fino al 28 settembre, con una finale nazionale presso l’Acaya Golf & Resort, dal 25 al 27 ottobre 2024. Giunto alla sua terza edizione, il Lexus Golf Challenge riafferma il solido legame tra Lexus e il mondo dello sport, evidenziando l’impegno del brand per l’eccellenza non solo nel settore automobilistico, ma anche nelle discipline sportive, dove professionalità, competenza, talento e dedizione sono valori condivisi.

Il successo del Lexus Golf Challenge è documentato dai risultati della scorsa edizione, che ha visto oltre 1.800 partecipanti, quasi 100 per ogni tappa, più di 120 test drive effettuati e, nella tappa conclusiva, la partecipazione anche degli atleti di Special Olympics.

Quest’anno, il Lexus Golf Challenge consisterà di 12 tappe in diversi circoli esclusivi sul territorio nazionale, pianificate in collaborazione con i dealer Lexus di tutta Italia. Ogni tappa avrà 10 vincitori, 3 per ogni categoria e 1 per il lordo, ma solo quest’ultimo insieme ai primi di ogni categoria accederanno poi alla finale nazionale di ottobre. Partecipanti e spettatori, avranno l’opportunità di sperimentare un’esclusiva esperienza di guida a bordo dei modelli della gamma Lexus Electrified, con test drive dedicati. La gamma Electrified, firma distintiva del brand, rappresenta a pieno la visione dell’elettrificazione di Lexus e la volontà di proporre la migliore tecnologia e prestazioni ai massimi livelli.

Ritornano quest’anno anche le sfide speciali per rendere l’evento più coinvolgente per tutti i presenti. Queste saranno “nearest to the pin”, dove i partecipanti misureranno la propria precisione nell’avvicinarsi alla bandierina di buca al primo colpo, e il “driving contest”, che valuterà la forza dei golfisti nel colpire la palla, sfidandoli a raggiungere la distanza massima. In palio numerosi premi esclusivi, firmati dal brand.

Il legame di Lexus con il mondo dello sport, espressione dei valori di eccellenza, competenza e talento, è un chiaro esempio di come, grazie all’impegno, alla passione ed alla determinazione, sia possibile superare i propri limiti e realizzare ciò che in apparenza può sembrare impossibile. La ricerca della perfezione e la continua evoluzione, che sia del proprio gioco per i partecipanti o delle tecnologie implementate da Lexus, saranno ancora una volta in mostra durante il Lexus Golf Challange 2024 – la promessa di un evento eccezionale, composto da tappe imperdibili segnate dalla precisione di ogni swing e dalla presenza visionaria delle automobili elettrificate di Lexus.