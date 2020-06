Liga: il Mallorca cambia il nome dello stadio. Diventerà Visit Mallorca Estadi

(di Leonardo Calero) – Il Real Club Deportivo Mallorca (squadra di Liga Santander) ha deciso di cambiare il nome del proprio stadio per pubblicizzare il turismo, dopo la crisi economica (causa Covid-19) che ha colpito l’isola.

Come riporta il quotidiano “Ultima Hora” , il “Son Moix” (nome attuale) diventerà “Visit Mallorca Estadi” già in occasione della ripresa del campionato. Per i “Bermellones” c’è in programma subito una partita importante, oltre che dal sapore affascinante.

Infatti, il prossimo 12 giugno arriverà la capolista della Liga, il Barcellona.

La partita sarà visibile in tutto il mondo in tv e con la nuova denominazione sarà un invito in più per i turisti per visitare le isole Baleari. Non è pero la prima volta che il club spagnolo cambia il nome del proprio campo di gioco. All’inizio si chiamava “Ono Estadi” per poi passare a “Iberostar Estadi” fino ad arrivare a “Son Moix”.