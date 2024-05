Sport da combattimento: torna Superfighter a Rimini Wellness (2024).

(di Alfredo Mastropasqua) – Torna ‘’Superfighter’’ popolare torneo ideato ed organizzato dalla società Leone 1947 produttrice storica di materiale sportivo e outfit di fighting, partner di Fight1 e sponsor dell’evento capitolino Oktagon Tsunami (in programma a Roma al PalaTiziano il prossimo 29 giugno). La manifestazione sportiva è costruita su 3 tornei “pro” di fight code rules (ad eliminazione diretta) con otto partecipanti per torneo (per le categorie –60 kg, -65 kg e –70kg).

Il torneo si aprirà giovedì 30 maggio a Rimini Wellness (la più importante fiera expò dedicata al mondo del fitness), dove si svolgeranno le operazioni di peso, mentre i quarti di finale si svolgeranno il giorno successivo (venerdì 31 maggio) nello spazio Leone 1947 (sempre dell’evento romagnolo), mentre le semifinali si disputeranno sabato 1° giugno in Fiera a Rimini.

I due finalisti (per categoria) di “Superfighter” (nella foto in primo piano il logo dell’evento) avranno accesso a Oktagon Tsunami a Roma (sabato 29 giugno), dove combatteranno per la finale. Al vincitore, oltre alla borsa, sarà riconosciuta la sponsorizzazione da parte di Leone Sport 1947 per un anno e l’inserimento come testimonial nella comunicazione dell’azienda di abbigliamento sportivo.

La 27ima edizione di Oktagon, la più importante kermesse tricolore dedicata agli sport da combattimento, verrà organizzata da CSEN, ente di promozione sportiva (appartenente al sistema CONI), con la collaborazione tecnica di Fight1.

Dopo l’esperienza tenutasi a Torino, lo scorso 18 novembre, al Pala “Gianni Asti” (in concomitanza con le ATP Finals), la kermesse ideata dal promoter Carlo Di Blasi torna così a Roma, con, al centro della card, una nuova sfida iridata nel segno del kickboxer Mattia Faraoni (uscito vincitore dalla sfida, nella categoria fino a 95kg, con il popolare giapponese K-Jee – svoltasi lo scorso 23 marzo a Casinò di Campione), detentore della cintura iridata ISKA (una delle più importanti nel mondo della kickboxing). Oktagon (la cui card è in fase di costruzione proprio in questi giorni) sarà uno dei più importanti eventi sportivi del calendario 2024 del PalaTiziano (la cui gestione è stata affidata a Zétema), tornato a nuova vita dopo un importante intervento di ristrutturazione messo in campo negli ultimi 18 mesi dall’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Moda e Turismo, Alessandro Onorato.