Royal Caribbean è il main sponsor di maglia dell’Inter Miami FC (MLS)

(di Valerio Vulpis) – L’Inter Miami FC, in questa nuova stagione sportiva, sarà sponsorizzato dal marchio Royal Caribbean (compagnia internazionale di crociere), dopo che, negli ultimi tre campionati, si era legato alla criptovaluta XBTO (operante con licenza nella Bermuda, ma con uffici commerciali a Parigi, New York e Miami), che aveva assicurato, al club della Major League Soccer (MLS), non meno di 4 milioni di euro annui. Una divisa di gara (nella foto in primo piano) contraddistinta dai colori rosa e nero, con il simbolo dell’ancora che, da sempre, contraddistingue la società Royal Caribbean. Rispetto al recente passato si presenta con una tonalità di rosa più intenso, oltre ad un motivo a “M” nelle cuciture del tessuto (la jersey è prodotta da Adidas, tra i partner della realtà calcistica della Florida). Il motto del club, “Freedom to Dream” (ovvero libertà di sognare) è stato impresso sulla parte posteriore del collo.

Leo Messi, stella indiscussa del club, dopo aver promosso l’immagine di XBTO, adesso promuoverà crociere in giro per il mondo (il nuovo sponsor inserirà la sua immagine sulle navi con la denominazione “Icon of the Seas” che corrisponde anche al nome della nave ammiraglia di RC). La società statunitense, attiva nel settore crocieristico (la sede è proprio a Miami), considerata, tra l’altro, il gruppo di navi da crociera più grande al mondo, crede molto in questa collaborazione commerciale e sull’immagine internazionale del campione del mondo argentino. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro, come miglior giocatore del mondo, ha fatto salire alle stelle le vendite dei biglietti e gli accordi con i media, mentre la maglia rosa fenicottero dell’Inter Miami è andata esaurita già nell’anno del debutto della “Pulce“.

L’operazione Inter Miami FC-Royal Caribbean (i dettagli dell’operazione non sono stati ufficializzati) conferma un cambio di strategia più ampio che ha visto un allontanamento dalle sponsorizzazioni delle criptovalute per puntare ad un ritorno ai settori tradizionali del mercato delle sponsorizzazioni. Miami, tra l’altro, è stata promossa, per diverso tempo, come la “capitale mondiale delle criptovalute”, e, per un certo periodo, è stata anche la sede della FTX Arena, lo stadio di basket fronte oceano dove giocano i Miami Heat (NBA). L’impianto in esame è stato ribattezzato con il nome di una società di software dopo l’implosione dell’exchange crypto FTX, con conseguenze giudiziarie molto gravi da parte dei vertici aziendali.

Royal Caribbean e altri importanti titoli statunitensi del settore hanno registrato invece il loro maggiore rialzo annuale nel 2023, da quando sono stati quotati in Borsa, grazie anche alla ripresa dei viaggi post pandemia Covid-19. Il colosso del settore crociere si affianca, a livello commerciale, allo sponsor tecnico Adidas, a Fracht group (azienda operante nel settore logistica), a Baptist Health South Florida e al marchio Florida Blue (entrambi attivi nei piani di assicurazione sanitaria).