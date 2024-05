Team Gresini Racing rinnova partnership con ChainOn

Il team Gresini Racing e ChainOn hanno rinnovato l’accordo di partnership per il motomondiale 2024: dopo la prima stagione insieme nel 2023, anche quest’anno le offerte sponsorizzative del team legato a Ducati possono essere acquistate su http://www.chainon.it/teamgresini

Il team Gresini Racing offre su ChainOn pacchetti esclusivi che prevedono la possibilità per le aziende di vivere esperienze uniche e garantirsi visibilità anche a livello internazionale: l’accesso al paddock, il dietro le quinte ai box con Marc e Alex Marquez, i servizi di hospitality esclusiva – anche per coinvolgere clienti e stakeholder -, sono solo alcuni dei vantaggi che si avranno acquistando i pacchetti. Inoltre, si potranno approfondire altre opportunità di sponsorizzazione che saranno studiate e costruite per raggiungere gli obiettivi commerciali di ogni potenziale investitore.

Accedendo al marketplace, e dopo una veloce registrazione come “Investitori”, aziende, PMI e liberi professionisti, potranno consultare e analizzare gratuitamente le esclusive proposte di sponsorizzazione di Gresini Racing, pensate per garantire visibilità nazionale ed internazionale ai brand. E, in caso di interesse, gli accordi potranno essere negoziati e conclusi online con pochi click. Le commissioni per gli investitori sono pari a zero e l’investimento sulla sponsorship acquistata è totalmente deducibile nel bilancio d’esercizio. Chiudere un accordo su ChainOn è semplice, veloce e sicuro oltre che all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio.

Dal luglio 2023, ChainOn ha lanciato la sezione internazionale del marketplace: questo consente di allargare le opportunità di sponsorizzazione al di fuori dei confini italiani, anche nell’ottica di coinvolgere il maggior numero possibile di aziende presenti nei mercati degli Stati dove si svolgeranno le 21 gare del 2024 che toccheranno tutto il Mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, passando per Giappone, Indonesia, Malesia, i maggiori circuiti Europei e non solo.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“È con estrema soddisfazione che annunciamo il rinnovo della partnership con Gresini Racing, dando continuità a quanto costruito già nel corso della stagione 2023. Il fatto che un player sportivo internazionale di grande prestigio come il Team Gresini Racing abbia scelto nuovamente ChainOn, ci rende orgogliosi e dimostra le potenzialità del nostro marketplace, basato sulla possibilità di chiudere accordi di sponsorizzazione in Italia e nel Mondo in maniera facile, veloce, sicura e disintermediata”.

Carlo Merlini – Commercial Director Gresini Racing

“Sono molto contento per il proseguo della collaborazione con ChainOn. Per noi ChainOn è un canale di vendita potente che ci permette di moltiplicare in maniera esponenziale i contatti con delle nuove realtà, quindi far conoscere le offerte Gresini Racing per Sponsorship e Team Experience, ora anche su sfera internazionale. Vorrei ringraziare Giovanni e il suo team per la collaborazione e per metterci a disposizione questo strumento innovativo.”