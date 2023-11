StarCasinò Sport sulla maglia della Juve Stabia (Lega Pro)

StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo di Betsson Group, è il nuovo main jersey Sponsor della S.S. Juve Stabia per la stagione 2023/24. Questa importante collaborazione lega il brand a un’altra storica realtà sportiva del sud Italia, fortificando la sua presenza sul territorio locale. Infatti, dopo essere diventato partner dell’SSC Napoli in Serie A, del Palermo FC in Serie B e dell’ACR Messina in Serie C, StarCasinò Sport rinforza così il suo sostegno alle diverse categorie calcistiche italiane.

L’annuncio arriva a poche ore dal derby contro il Sorrento valido per il campionato di Serie C e in programma per domenica 19 alle ore 18:30 a Castellammare di Stabia. Partita cruciale per il cammino degli stabiesi, che attualmente occupano la prima posizione della classifica del Girone C della terza lega italiana. Inizierà così il viaggio di StarCasinò Sport, che accompagnerà il club e i suoi tifosi nel corso della stagione e realizzerà interviste ai calciatori, contenuti esclusivi dedicati alla community gialloblù ed eventi per il territorio che avranno come protagonista il calcio, lo sport e i suoi valori. Grazie a queste iniziative, tutti gli appassionati di Castellammare di Stabia avranno infatti l’opportunità di conoscere meglio i giocatori della prima squadra e i retroscena legati al mondo sportivo della squadra della città.

“Siamo davvero orgogliosi di aver chiuso questo accordo con un club così importante: risale al 1907 la fondazione dello Stabia Sporting Club. Una storia ultrasecolare di passione e di amore per il giallo e il blu, colori distintivi anche della città, e che ancora oggi viene tramandata di generazione in generazione. Sarà un bellissimo viaggio alla scoperta di questa realtà che è per tutti noi un grande esempio di sportività: non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme al Club e a questo splendido territorio” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. (fonte: JuveStabia)