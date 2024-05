eSports: la regolamentazione delle competizioni videoludiche al centro delle votazioni della 2a Commissione permanente Giustizia (Senato)

La 2a Commissione permanente Giustizia al Senato ha espresso parere in parte favorevole, in parte parere contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti presentati al provvedimento riguardante la regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Nello specifico la Commissione ha espresso: “parere favorevole sull’emendamento 5.2 che recepisce il parere della Commissione giustizia del 17 aprile 2024; parere contrario sull’emendamento 4.5, che all’ultimo periodo affida la determinazione delle sanzioni per gli editori videoludici e per gli organizzatori delle competizioni videoludiche, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: tale previsione non è conforme al principio di legalità penale e pertanto si suggerisce di introdurre con legge le predette sanzioni e affidarne l’irrogazione all’attività citata; parere non ostativo sui restanti emendamenti”. (fonte: Agimeg)