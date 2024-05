Al via il progetto del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria (2024)

I media locali tornano a parlare degli aspetti tecnici della 67ima edizione del “Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria” (in programma in data unica il prossimo 10 luglio 2024). La corsa calabrese, fortemente voluta dall’ex assessore allo sport della Città Metropolitana di RC, il politico Gianni Latella, era tornata in calendario appena un anno fa (dopo ben 12 anni di assenza). Nelle intenzioni del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, c’è la volontà di trasformarlo in un appuntamento fisso all’interno del calendario internazionale, posizionandolo come la “Classica del Sud“.

La competizione ciclistica, come riportano alcuni siti specializzati, “…si svilupperà su un percorso vallonato lungo un percorso che andrà approvato dalla Commissione Tecnica della Lega Ciclismo Professionistico (che detiene tutti i diritti dell’evento ciclistico) una volta definito nei dettagli (non superiore comunque a 180km, ndr)”.

Il tracciato, ancora provvisorio, si presenta adatto a corridori dotati di buoni spunti di resistenza e/o in grado di affrontare anche delle brevi salite.

32 i Comuni coinvolti (inclusa partenza e arrivo):

Pentidattilo (partenza)

Melito

Marina di San Lorenzo

Sancarlo-Condofuri Marina

Bova Marina

Palizzi

Brancaleone

Ferruzzano

Africo

Bianco

Bovalino

Ardore

Sant’Ilario

Portigliola

Locri

Gerace

Antonimina

Canolo

Cittanova

Taurianova

Polistena

Cinquefrondi

Galatro

Laureana

Rosarno

Gioia Tauro

Palmi

Seminara

Bagnara Calabra

Scilla

Villa S.Giovanni

Reggio Calabria (arrivo).

Si parte da Pentidattilo località dell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria. Il suo nome è strettamente collegato ad una mastodontica formazione rocciosa modellata dalla natura (con le sembianze di una mano). Un posto che, già nel corso dell’Ottocento, fu apprezzato da scrittori, artisti e viaggiatori tanto da definirlo “uno dei luoghi più’ belli del Mediterraneo“.

Si passerà poi da Locri prima di entrare nell’entroterra (toccando Taurianova e Polistena). Si tratta del passaggio altimetricamente più difficile, perché, da Gerace, si sale costantemente per alcuni chilometri.

La seconda ascesa, presente nel tracciato, si ha nella zona di Gioia Tauro, con una progressiva salita che porta a Palmi. Un altro passaggio dove la corsa potrebbe esplodere con degli allunghi da parte dei potenziali vincitori. L’arrivo, come da previsioni, anche quest’anno sarà sul lungomare di Reggio Calabria.