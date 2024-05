Europee 2024: Carolina Morace capolista della lista M5S nell’Italia Centrale

Ancora un nome proveniente dallo sport nelle liste per le prossime Europee. Nata a Venezia, Carolina Morace (60 anni) è stata calciatrice ed allenatrice di livello (trascorrendo una parte importante della carriera sportiva a Roma). Ha giocato con la maglia della Lazio, allenando poi la squadra femminile (riuscendo a portarla alla promozione nella massima serie). Giuseppe Conte, leader nazionale dei pentastellati, l’ha indicata tra i nomi individuati nella cosiddetta “società civile”. Dietro di lei, nella lista per il collegio dell’Italia Centrale (ne fanno parte Lazio, Marche, Toscana e l’Umbria), c’è il 54enne Dario Tamburrano (ambientalista ed ex europarlamentare). Sarà la capolista della lista M5S (nella foto in primo piano il logo del Movimento 5 Stelle) nell’Italia Centrale per le prossime Europee (8/9 giugno 2024).

La lista M5S – Italia Centrale

1) Morace Carolina

2) Tamburrano Dario

3) Ferrara Gianluca

4) Basile Giovanna

5) Esposito Giusy

6) Fazio Valentina

7) Lauretti Federica

8) Pacetti Giuliano

9) Volpi Stefania

10) Romagnoli Sergio

11) Emiliozzi Mirella

12) Pococacio Valentina

13) Ceccato Emanuele

14) Alloatti Luca

15) Cecere Stefano