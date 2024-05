Europee 2024: Bruno Molea, presidente di AICS si candida nella lista di Forza Italia al Nord-Est

Bruno Molea (nella foto in primo piano), presidente nazionale di AICS (Associazione italiana cultura sport) dal 2006, ha scelto di correre per Forza Italia nel collegio Nord-Est (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna).

Forlivese, 69 anni, nel 2013 è stato eletto deputato con Scelta Civica (la formazione politica ideata dal premier Mario Monti). E’ membro del CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro). Correrà per l’Europa assieme alla deputata Rosaria Tassinari, che, degli azzurri di “FI”, è anche coordinatrice regionale (precedentemente ex assessore a Forlì ed ex sindaca di Rocca San Casciano). Dal 2016 Molea è anche il numero 1 della Confederazione Sportiva Internazionale dei lavoratori.

Molea intende portare in Europa la sua esperienza pluriennale nel mondo dello sport. Ha dichiarato di recente: “Mi occupo di sport, quello di base, che tocca i temi dei giovani, delle famiglie, della parità di genere. Appartengo al Terzo Settore, una realtà che rappresento al Cnel e che rappresenta un modello in Europa…Lo sport di base è educazione, è opportunità per i giovani di stare assieme nelle differenze di colore della pelle, aiuto agli altri: è un mondo che non costa e che produce welfare”.

La lista di Forza Italia – Nord-Est per le Europee