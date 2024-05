Europee 2024: Lara Magoni candidata con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord-occidentale

Il Sottosegretario a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni (nella foto in primo piano), si candida ufficialmente alle Europee (8/9 giugno 2024) con Fratelli d’Italia (FdI) nella circoscrizione Nord-occidentale (Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia).

“Indossare, di nuovo, il pettorale di Fratelli d’Italia significa portare avanti le politiche del mio partito e dei milioni di italiani che in questi anni hanno dimostrato fiducia nei confronti del nostro leader Giorgia Meloni” ha spiegato l’ex sciatrice di Alzano Lombardo e originaria di Selvino (entrambe le località in provincia di Bergamo) durante una conferenza stampa (tenutasi pochi giorni fa allo Spazio Solferino di Milano).



“In questi miei oltre undici anni di politica – ha dichiarato il Sottosegretario Magoni – “ho fatto tesoro di tutto quello che lo sport mi ha insegnato…Una sportiva scende in campo sempre con l’idea di poter vincere e di dare il massimo per farlo; conosco le mie competenze, le mie potenzialità e sono certa che in Europa ci sia molto spazio per sviluppare al meglio dei terreni ancora poco battuti come le politiche giovanili e lo sport. Sono una donna del fare, non mi piace rincorrere slogan o discussioni futili che distolgono l’attenzione da obiettivi concreti“.

Tra le tematiche da portare in Europa, la politica lombarda ha parlato della possibilità di concretizzare il percorso legato alla Laurea Europea, affinchè “i giovani italiani abbiano maggiori opportunità occupazionali” avendo un titolo di studio riconosciuto in ambito internazionale.

Lara Magoni è stata campionessa d’Europa di sci alpino nel 1992, vincitrice della medaglia d’argento nello slalom speciale ai Mondiali del Sestriere nel 1997. Ha partecipato a 3 Olimpiadi invernali. Oggi è Sottosegretario allo Sport e Giovani della Regione Lombardia (con il Governatore Attilio Fontana).

Italia Nord–Occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia) – Elezione Europee (8/9 giugno 2024):

1.GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA

2. CARLO FIDANZA

3.VINCENZO AMICH

4.PATRIZIA BAFFI

5.STEFANO BALLEARI

6.FEDERICA BARBERO

7.MARCO COLOMBO

8. GIOVANNI CROSETTO

9.PIETRO FIOCCHI

10.ELEONORA FRIGERIO

11.FRANCO GIANCARLO

12.GIOVANNA GIOLITTI

13.PAOLO INSELVINI

14.LARA MAGONI

15.MARIO MANTOVANI

16.ELENA NAI

17.FEDERICA PICCHI

18.VINCENZO SOFO

19.ANTONELLA TOSI

20.MARIATERESA VIVALDINI