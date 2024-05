D’Agostino, presidente dell’U.S. Avellino candidato nella circoscrizione Sud per le Europee dell’8/9 giugno

Il presidente dell’U.S. Avellino (club di Lega Pro), Angelo Antonio D’Agostino (nella foto in primo piano), sindaco, dal 2021, di Montefalcione, piccolo comune in provincia di Avellino (conta più di 3.300 abitanti), è candidato ufficialmente alle elezioni europee (8/9 giugno) per Forza Italia nella circoscrizione del Sud (ne fanno parte Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Puglia e Calabria). Lo ha annunciato il leader del partito, Antonio Tajani, nel corso della sua visita a Napoli (inserendolo al 9° posto nella lista dei 18 candidati di FI).

D’Agostino, 63 anni, sposato, cinque figli, è stato parlamentare eletto (nel 2013) con Scelta Civica (il partito fondato dall’economista e professore universitario Mario Monti). Guida un gruppo imprenditoriale nel settore dei grandi lavori stradali/ferroviari e in quello delle energie alternative.

“Qualora fossi eletto al Parlamento Europeo, mi impegnerò a sostenere il comparto della difesa e della sicurezza con l’obiettivo di conseguire il riequilibrio degli stipendi italiani a quelli europei.” Così in una nota D’Agostino, responsabile nazionale del dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e candidato al Parlamento Europeo nella circoscrizione Sud.

Sotto il profilo sportivo l’U.S. Avellino ha chiuso al secondo posto (nel girone “C”, quello del Sud), dietro alla “sorpresa” Juve Stabia, la stagione regolare. Parteciperà, tra circa 20 giorni, alla fase nazionale dei play off di Lega Pro (stagione 2023/24). E’ considerata, dagli addetti ai lavori, tra le favorite per la conquista del 4° e ultimo pass per l’accesso alla Serie B.