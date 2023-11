L’Inter si avvia verso un altro titolo di Serie A?

Pexels

Se c’è una squadra che ha iniziato in maniera convincente e sta dando continuità alle buone prestazioni della scorsa stagione, questa è sicuramente l’Inter. La compagine nerazzurra in questa prima parte di campionato si sta imponendo su tutte le altre squadre di Serie A e ha iniziato nel migliore dei modi anche il suo percorso in Champions, conquistando gli ottavi con due turni di anticipo.

Il protagonista assoluto di questo periodo fortunato interista è sicuramente il talento argentino Lautaro Martinez, che si sta dimostrando sempre più costante e in grado di reggere il peso offensivo della squadra nerazzurra. Con una gestione della rosa perfetta da parte dell’allenatore Simone Inzaghi e una campagna acquisti estiva che sta dando i suoi frutti nonostante la vicenda Lukaku, l’Inter finora sembra la migliore candidata per la vittoria finale.

Cosa pensano i bookmaker?

Questo inizio fantastico dei nerazzurri è sotto gli occhi di tutti e anche i siti di scommesse online danno l’Inter come squadra favorita per la vittoria finale e la conquista dello scudetto, con la quota che si aggira attorno all’1,80. Seguono poi la Juventus, il Milan e il Napoli, con quote però ben distanti da quelle dell’Inter.

Anche per quanto riguarda la classifica marcatori, c’è un’ottima possibilità di ritrovare il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez al primo posto, con la quota che si aggira attorno a 1,65.

Cosa si diceva dell’Inter in estate

Prima dell’inizio della stagione 23/24 era difficile pronosticare uno sprint iniziale così brillante da parte dell’Inter. Nonostante il finale di stagione di alto livello, che ha permesso all’Inter di arrivare in finale di Champions League, che poi si è conclusa con una sconfitta contro i favoritissimi del Manchester City, il campionato non era stato dei migliori, con molte sconfitte inaspettate che dimostravano l’incapacità di gestire due competizioni di alto livello contemporaneamente. A condizionare ulteriormente le cose, poi, ci sono state le complicazioni estive dovute all’acquisto di un nuovo portiere dopo la partenza di Onana e soprattutto l’affaire Lukaku, che ha tenuto per un bel po’ i tifosi con il fiato sospeso.

Inoltre, i campioni in carica del Napoli quest’estate erano riusciti a mantenere quasi tutta la rosa che gli aveva permesso di vincere il campionato con 16 punti di vantaggio sulla seconda, mentre il Milan aveva fatto una campagna acquisti molto importante. Per queste ragioni non ci si aspettava un inizio di campionato di così alto livello da parte dell’Inter, con nuovi innesti come: Frattesi, Thuram, Sommer, Pavard, Arnautovic e Carlos Augusto.

I motivi di questo inizio fantastico dell’Inter

Nonostante un’estate non proprio serenissima per la società nerazzurra, l’Inter, che ha appena rinnovato il contratto con lo sponsor Gatorade, è l’unica squadra che è riuscita a essere costante fin dall’inizio. L’Inter di Inzaghi non è mai stata una squadra votata troppo al palleggio, ma ha sempre preferito aggredire l’avversario in ogni zona del campo e recuperare palla in posizioni offensive.

Perciò, ad essere determinante per vincere le partite è avere la massima concentrazione e una tenuta fisica importante, cosa che spesso non accadeva nella scorsa stagione, dove ci sono state ben 12 sconfitte. Quest’anno la situazione sembra essere cambiata, grazie anche ai nuovi innesti, che si sono dimostrati decisamente all’altezza della situazione. In particolare il nuovo numero 9 Marcus Thuram, che ha sfoderato prestazioni (come quella al derby) davvero importanti. Non da meno Frattesi, che ha trovato subito confidenza con i nuovi compagni e Sommer, portiere esperto che sta sostituendo molto bene Onana.

L’inter può ambire ad un nuovo titolo?

Questo inizio brillante parla da sé, e il merito è soprattutto del tecnico Simone Inzaghi, che ha acquisito una certa maturità dopo la finale di Champions dell’anno scorso, in grado di gestire fisicamente la rosa senza forzare troppo i giocatori. Infine, a mettere la ciliegina sulla torta è stato Lautaro Martinez, che si sta consacrando in maniera definitiva come calciatore d’élite mondiale.

