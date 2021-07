Premier League: richiamo alla storia per la nuova maglia Home del West Ham  

(di Alessandro Giannini) – Il West Ham United, tramite i propri canali social, ha svelato ai propri supporter la nuova maglia Home per la stagione 2021/2022.

Disponibile da oggi in tutti gli store online e non, la nuova prima maglia presenta un design ispirato ad un noto kit indossato dagli Hammers nel corso della loro storia, ovvero quello che accompagnò Paolo Di Canio e i suoi compagni, a cavallo degli anni duemila, alla vittoria della Coppa Intertoto.

Il richiamo al passato è infatti legato alla prima e storica partecipazione ai gironi di Europa League che vedrà scendere in campo gli uomini di Moyes a partire dal prossimo mese di settembre.

Il nuovo modello targato Umbro, sponsor tecnico del club dal 2015, presenta i colori tradizionali del club, con il corpo della divisa dipinto di granata (claret) e completato da dettagli azzurri sulle maniche.

I pantaloncini sono di colore bianco, mentre i calzettoni riprendono il granata che ricopre la maggior parte della maglia. Bianco sarà anche il logo del main sponsor, Betway.

Come ricordato dallo stesso club sul proprio sito ufficiale, il design della divisa evoca i ricordi della storica trasferta europea a Metz, quando Trevor Sinclair, Frank Lampard e Paulo Wanchope trovarono il fondo della rete per suggellare il successo del West Ham nella Coppa Intertoto organizzata dalla Uefa nell’agosto del 1999.

Lo stesso kit viene ricordato dai tifosi degli Hammers, ma non solo, per l’indimenticabile tiro al volo di Paolo Di Canio contro il Wimbledon nel marzo del 2000, gol votato come il più bello di sempre realizzato ad Upton Park, o Boleyn Ground, che è stato casa del club dal 1904 al 2016.

Con il ritorno del West Ham sul palcoscenico europeo e con 60.000 fans che torneranno a riempire il London Stadium, la stagione 2021/2022 potrebbe regalare grandi emozioni ai tifosi del club e non.