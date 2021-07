BARCELLONA: PRESENTATA LA SECONDA MAGLIA 2021/2022

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Barcellona celebra le sue donne, nell’anno del cinquantenario della creazione della squadra femminile.

Con un apposito video di presentazione postato sulle piattaforme ufficiali social, che unisce le vecchie glorie del primissimo Barcelona Femenì e le attuali calciatrici blaugrana, il club catalano ha presentato la divisa da trasferta della prossima stagione.

Il nuovo kit unisce infatti i colori rosso e blu del Barcellona, per creare il viola, colore simbolo della lotta per l’emancipazione femminile e contro la disparità di genere.

“Il nuovo kit da trasferta è presentato nell’ambito della campagna More Than, promossa dal club in questa stagione, che include i pilastri che rendono il Barça un’entità unica al mondo. Il design della maglia è inquadrato sotto uno di questi pilastri, More than empowerment, che sottolinea, appunto, l’impegno dell’FC Barcelona per il calcio femminile e il ruolo delle donne nello sport”, scrive il club in un comunicato ufficiale. “Per rafforzare l’impegno del club nello sport femminile, il Barça ha adattato la frase originariamente maschile dell’inno del Club Tots units fem força (Tutti insieme siamo forti, ndr) e ha impresso la versione femminile sul lato della maglia. Inoltre, il bordo inferiore incorpora un layout con i colori della bandiera arcobaleno, che simboleggia la diversità”, conclude.