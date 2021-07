Tradizione e stile nella nuova maglia Macron disegnata per il Millwall FC

Classica con tocco di stile, questa è la nuova maglia ‘Home’ che il Millwall FC, storico club del calcio inglese che milita in Football League Championship, e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei “Lions”, hanno presentato come primo fra i nuovi kit gara che la squadra londinese indosserà nel corso della prossima stagione agonistica.

La ‘Home’ versione 2021-2022 ha il collo a polo con bordi in oro e chiusura a tre bottoni, come in oro sono anche i bordi manica. Il colore dominante è il blu navy. La maglia è caratterizzata da un disegno grafico composto da cinque bande verticali all’altezza del petto in un blu navy leggermente più chiaro. Il backneck è personalizzato con un’etichetta in blu navy con il logo del club sotto il quale spicca 1885, anno di fondazione del Millwall Fc, la cui nascita si deve ad un gruppo di operai della fabbrica J.T. Morton che era situata sull’Isle of Dogs, penisola dell’East End di Londra circondata dal Tamigi.

Sul petto, a destra, in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma del Millwall FC. Nel retrocollo esterno, sempre in bianco, è ricamato il nome del club. A completare il kit gara casalingo, i pantaloncini bianchi con dettagli in blu navy e i calzettoni blu navy con riga orizzontale dorata sul bordo superiore.