Post Covid-19, stadi in sicurezza grazie alla tecnologia 3D

(di Linda Zanoni) – Diverse compagnie internazionali stanno sviluppando sistemi 3D per facilitare la giusta distanza di sicurezza (il cosiddetto “distanziamento sociale”) negli stadi e nelle arene per futuri eventi post pandemia.

La compagnia tecnologica MMC (Mobile Media Content) sta già pensando al futuro: uno sguardo diretto su come saranno distribuite le persone negli stadi, nei palazzetti e nelle arene nel rispetto delle norme sul distanziamento. Per questo motivo, la compagnia spagnola (HQ nella città di Barcellona, ma con una filiale strategica negli USA/California) ha già lanciato un servizio 3D per aiutare gli organizzatori a raggiungere la massima efficienza non solo durante le future competizioni sportive, ma anche in occasione di concerti e spettacoli.

Attraverso questo servizio, i manager hanno la possibilità di accedere a rappresentazioni virtuali ed interattive su come potrebbero essere organizzati gli stadi nella fase di convivenza con il virus, prima che venga trovato il vaccino. Questo servizio propone anche simulazioni per capire quale potrebbe essere lo scenario più redditizio in termini economici.

Come dichiarato da Lluis Pascual, direttore dell’ufficio marketing di 3D Digital Venue, al sito web TheStadiumBusiness: “Alcuni esperti sostengono che, in merito soprattutto all’industria del ticketing, i clienti vogliono capire cosa accade durante le partite, gli show, come minimizzare il rischio di partecipare a eventi di massa”.

In attesa di una graduale riapertura dei vari settori, tra cui anche quello sportivo con la realizzazione di eventi a cui potrà di nuovo assistere il pubblico, la tecnologia 3D arriva in sostegno per rendere più sicuro il ritorno negli stadi e nei palazzetti.