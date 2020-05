LFP: PSG campione di Francia. L’OL fuori dalla Europa League pronto al ricorso

(di Leonardo Calero) – Nella riunione tenutasi ieri, la LFP (Ligue de Futbol Professionnel) ha sancito lo stop definitivo della Ligue 1 (l’equivalente della Serie A italiana). Inoltre, sono stati stabiliti i criteri di valutazione riguardanti le prossime coppe europee e le retrocessioni. È stato deciso di basarsi sulla classifica attuale, assegnando dunque il titolo di campione di Francia al Paris Saint-Germain. A retrocedere sono Amiens e Tolosa, attualmente 19º e 20 ºin classifica.

In Champions League accedono Marsiglia (2º) e Rennes (3º) oltre al PSG, mentre in Europa League vanno Lille (4º), Reims (5º) e Nizza (6º). L’Olympique Lione, 7° in classifica è dunque fuori dalla zona europea.

Il patron dell’OL Michel Aulas, ha dichiarato che si riserva il diritto di presentare ricorso alla LFP, per la decisone presa.

In un’intervista rilasciata alla AFP (Agence France-Presse), spiega come il criterio di basarsi sulla classifica attuale sia senza una logica e che il ricorso sarà fatto per danni economici (decine di milioni di euro).

Intanto, Didier Quillot (amministratore delegato della LFP), ha dichiarato che proverà quantomeno a far disputare le finali di Coppa Nazionale ad agosto (2020). I “ragazzi” di Rudi Garcia, potrebbero avere dunque una possibilità di accedere alle coppe europee, essendo in finale di Coppa di Lega contro il Psg.

Situazione simile in casa Amiens e Tolosa, entrambe retrocesse in Ligue 2, che hanno già dichiarato che presenteranno ricorso.