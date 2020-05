Canal + non pagherà più i diritti tv della Ligue 1

(di Andrea Peddis) – Canal+, emittente televisiva francese, non pagherà i diritti tv di Ligue 1 e Ligue 2 per il resto della stagione. La decisione è stata presa appena dopo il discorso del primo ministro francese Edouard Philippe, che ha bloccato tutti gli eventi sportivi fino a settembre 2020. Canal+ condivide con BeIN sports i diritti tv delle prime due leghe d’Oltralpe.

Insieme costituiscono entrate pari a 748.5 milioni di euro per i club di Ligue 1 e Ligue 2. Quando a marzo sono stati sospesi i campionati per l’esplosione della pandemia, le ultime quote dei broadcaster (150 milioni di euro) non sono state versate. Poco prima della decisione di Philippe, sono stati raggiunti degli accordi tra i broadcaster e la LFP (Ligue de footbal professionelle) per il pagamento isolato delle ultime gare disputate: una ricontrattazione equivalente a 10 milioni di euro (al posto di 15) per BeIN sports e 37 milioni per Canal+.

Con il campionato concluso e il PSG campione di Francia, Canal+ ha deciso che non è necessario, né conveniente per le proprie tasche, versare la cifra residua. I due maggiori broadcaster lasceranno così un vuoto di circa 100 milioni di euro totali nelle tasche dei club transalpini. Dal prossimo anno subentrerà MediaPro, che verserà 800 milioni di euro nella casse della LFP. Canal+ rimarrà in secondo piano, avendo comprato i diritti dallo stesso BeIN Sports fino alla stagione 2022/2023