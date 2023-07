Paramount+ raddoppia: dopo l’Inter firma la maglia dell’Union Berlin (Bundesliga1)

“1.FC Union Berlin è entusiasta di dare il benvenuto a un nuovo sponsor principale. Con effetto immediato, il logo Paramount+ adornerà le maglie della squadra professionistica maschile della Bundesliga, della Coppa DFB e, per la prima volta nella storia del club, della UEFA Champions League. Inoltre, Paramount+, il servizio di streaming video in abbonamento digitale di Paramount, sarà presente sui cartelloni pubblicitari dello stadio An der Alten Försterei e sui canali digitali di Union, creando ulteriore consapevolezza e visibilità in tutta la Germania per Paramount+ e la sua vasta gamma di serie di successo internazionali e locali, film di successo, programmi popolari e originali esclusivi”.

Con questo comunicato Paramount+ (servizio di streaming video in abbonamento digitale di Paramount) ha ufficializzato la firma del contratto di jersey-sponsorship con l’1.FC Union Berlin (club di Bundesliga1) per la stagione 2023/24. Sarà il main sponsor del club berlinese. Nella precedente stagione la maglia biancorossa, prodotta dalla casa tedesca di abbigliamento adidas, era firmata da Wefox (attuale retro sponsor del Milan). – nella foto sotto l’immagine della maglia nella scorsa stagione.

Per Paramount+ è una operazione strategica anche perchè, nella prossima stagione, sarà presente sulle divise di gioco di due club iscritti alla fase a gironi della UEFA Champions League: l’FC Inter (con un contratto da 15 milioni di euro a stagione) e appunto l’1. FC Union Berlin (si stima un investimento compreso tra i 4 e i 5 milioni annui).