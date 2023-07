Frecciarossa nuovo main sponsor della Federscherma italiana (FIS)

.courtesy of Federscherma press office

Il brand Frecciarossa sarà nuovo main sponsor della Federazione Italiana Scherma nel percorso che condurrà la Nazionale azzurra dal Mondiale di Milano e per tutto il percorso di Qualifica ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. La partnership sarà presentata ufficialmente in una conferenza stampa in programma domani (lunedì 24 luglio 2023), alle ore 12:00, presso la Sala Press Conference dell’Allianz MiCo Milano, sede dei Campionati del Mondo di scherma.

Al tavolo dei relatori saranno presenti, per Trenitalia, Francesco Marciano, Responsabile Esercizio AV, e per la Federazione Italiana Scherma il Presidente federale Paolo Azzi. Interverranno anche Marco Fichera, Presidente del Comitato organizzatore del Mondiale di Milano 2023 di cui Frecciarossa è tra i partner principali, e una rappresentanza delle Nazionali della scherma azzurra sia del settore olimpico che paralimpico.