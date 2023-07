Tutti gli sponsor del Palermo FC nella nuova stagione di Serie B (2023/24)

Insieme al nuovo Kit Home prodotto dalla casa di abbigliamento Puma, il Palermo FC ha annunciato anche gli sponsor che accompagneranno tutti i kit gara e training della prima squadra nella stagione 2023/24 (per il secondo anno consecutivo in Serie B).

Kit gara

Main sponsor è Old Wild West, la burgers & steak house ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West della famiglia Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining.

Second sponsor è Bisaten, brand di Colorificio Giuseppe Di Maria S.p.A. che produce dal 1925 pitture e vernici per l’edilizia professionale e prodotti per rifinire, igienizzare e personalizzare gli ambienti, con oltre 2.000 i rivenditori in tutta Italia.

Il back sponsor è A29, Energy Service Company che ha come mission la progettazione e la realizzazione – sia in ambito residenziale che in ambito industriale – di soluzioni mirate all’efficientamento energetico.

Lo sleeve sponsor è L.T. Costruzioni, impresa edile in continua espansione, che offre soluzioni innovative e su misura per la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di abitazioni private e locali commerciali. LT è anche player leisure sponsor, per la tenuta di rappresentanza dei giocatori.

Lo short sponsor è Nuova Sicilauto è la concessionaria FCA per Palermo e Trapani per tutti i brand del gruppo Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep.

Training & Leisure

Il Training main sponsor è SIAG, azienda napoletana che importa caffè direttamente dalle più pregiate coltivazioni di caffè crudo, per poi cuocere e destinare ai vari confezionamenti

Lo staff leisure sponsor è DL MARMI, specializzata nella lavorazione del marmo per eccellenza, il bianco di Carrara, fino alla distribuzione di lastre e blocchi in travertino, pietra e granito, punto di riferimento nel sud Italia e a Malta, oltre che in una vasta rete territoriale in espansione anche all’estero. (fonte: Palermo FC)