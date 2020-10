Paradosso Manchester United FC, debito raddoppiato ma dividendi pagati: titolo schizza in borsa (+9%)

(di Marco D’Avenia) – Ieri è stata una giornata chiave per il Manchester United FC (top club di Premier League), che ha presentato ai soci il bilancio che chiude quest’anno finanziario. Dal documento consultabile online sul loro sito ufficiale, i Red Devils avrebbero pagato ai sei membri della famiglia Glazer, proprietaria dal 2005, i dividendi per il 2020, nonostante i bilanci della società non siano confortanti per colpa del Covid-19.

Quest’anno il Manchester United ha infatti più che raddoppiato (+133%) i suoi debiti, che ora ammontano a 524 milioni di euro. Anche gli introiti hanno risentito del lockdown: 23 milioni di euro in meno da biglietti e abbonamenti e 110 milioni in meno dai diritti TV, per un ricavo complessivo di 563 milioni di euro a fronte dei quasi 700 incassati l’anno scorso. Appurati questi dati, sembra un paradosso che Avram, Brian, Edward, Kevin, Joel e Darcie Glazer possano aver ricevuto liquidità per 25 milioni di euro, addirittura più del doppio rispetto al 2019.

Per di più, stando a un report di “Yahoo!Finance.uk”, circa 445 aziende britanniche iscritte al “London Stock Exchange” hanno rinunciato al pagamento dei dividendi da quando la pandemia ha preso piede in Europa. Tuttavia ciò che incuriosisce è quello che è successo oltreoceano. Una volta, infatti, pubblicato il bilancio annuale, a mercato di Londra chiuso, il titolo Manchester United (“MANU”) è schizzato del +9% a Wall Street, facendo aumentare il valore della singola azione da 13,28$ a 14,50$.