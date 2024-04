S.S. Lazio e Mizuno celebrano i 50 anni della vittoria del primo storico Scudetto con lo “Special 50th Anniversary kit”.

Una immagine della maglia celebrativa studiata da Mizuno per la Lazio a 50 anni dal primo scudetto del club (stagione 1973/74)

Il prossimo 12 maggio saranno trascorsi esattamente 50 anni da quando il triplice fischio dell’arbitro Panzino sancì ufficialmente la vittoria del primo storico scudetto della società biancoceleste. Una squadra, che riuscì nell’impresa straordinaria di battere le grandi compagini del Nord, formata da un gruppo di ragazzi semi sconosciuti guidati dal tecnico Tommaso Maestrelli.

Per celebrare quella leggendaria squadra e quella storica conquista, S.S. Lazio e Mizuno hanno ideato uno “Special 50th Anniversary Kit” (nella foto in primo piano) che la squadra indosserà nella 36ª giornata di campionato contro l’Empoli. Una campagna di comunicazione dedicata ha tappezzato la città con immagini dei calciatori della Lazio del `74 affiancati da alcuni protagonisti della Lazio del 2024 in versione Figurine Panini.

Lo “Special 50th Anniversary Kit” indossato in gara dai calciatori di oggi (maglia, pantaloncino e calzettoni) sarà accompagnato da una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori, composta da una track jacket, una t-shirt, un cappellino, uno zainetto e una gymsac.

Il bianco e il celeste S.S. Lazio sono i colori celebrativi di questo kit molto suggestivo. La maglia è racchiusa all’interno di un cofanetto speciale realizzato con dettagli premium in rilievo.

A rendere ancora più unica e speciale questa maglia, alcuni dettagli che ne impreziosiscono il design. I nomi di tutta la rosa e dell’allenatore Tommaso Maestrelli formano, in rilievo sulla maglia, delicate strisce verticali.

I bordi ampi del colletto e delle maniche sono a coste retrò di color bianco. Sulla parte alta della schiena, sotto il colletto, una banda tricolore ricorda lo Scudetto conquistato.

Sulla parte frontale della maglia, a destra, sotto lo stemma del club, compare un banner dorato e la scritta 73-74 come chiaro riferimento al trofeo vinto, mentre sul lato sinistro è applicato il logo Runbird di Mizuno.

Lazio e Mizuno hanno realizzato il kit, così come le attuali maglie da gioco, in tessuto 100% poliestere riciclato, altamente traspirante e performante.

Lo “Special 50th Anniversary Kit” e i prodotti correlati saranno disponibili per l`acquisto nei Lazio Style 1900 Official Store, negli store online S.S. Lazio e Mizuno e nei negozi specializzati. (fonte: SSLazio)