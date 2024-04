Aramco si lega alla FIFA per tre anni. Sarà tra i main sponsor del Mondiale di calcio del 2026

Novità commerciali in casa FIFA. Il colosso energetico-chimico Aramco, colosso statale dell’Arabia Saudita (con sede a Dhahran fattura circa 600 miliardi di dollari su base annua), ha stretto, con l’organismo di governo del calcio mondiale, un accordo quadriennale che include i diritti di sponsorizzazione per i Mondiali del 2026 e per la Coppa del Mondo donne 2027.

“L’accordo si basa su un impegno condiviso per l’innovazione, lo sviluppo e la creazione di iniziative sociali di grande impatto, in linea con la missione della FIFA di rendere il calcio veramente globale” si legge in una nota aziendale.

“Attraverso questa partnership miriamo a contribuire allo sviluppo del calcio e a sfruttare il potere dello sport per avere un impatto in tutto il mondo – ha dichiarato il presidente e Ceo di Aramco, Amin H.Nasser . Riflette la nostra ambizione di creare comunità vivaci ed estende il nostro sostegno allo sport come piattaforma di crescita“.

La cifra per la copertura dell’accordo in esame non è stata ufficializzata, ma secondo quanto riporta “Il Sole 24Ore” si tratterebbe di un investimento annuo fino al 2027 pari a 90 milioni di dollari.