HP è il nuovo title sponsor della Scuderia Ferrari. A Miami scenderà in pista con le livree di colore azzurro

La scuderia Ferrari e il colosso americano dell’informatica HP (Hewlett-Packard) hanno ufficializzato un accordo di collaborazione pluriennale a 360 gradi. A partire dal prossimo Gran Premio di Miami (28 aprile-5 maggio) il logo “HP” farà il suo debutto sulle monoposto, e la squadra italiana cambierà il suo nome in Scuderia Ferrari HP. La partnership in esame coinvolgerà anche il team Scuderia Ferrari Esports e la monoposto guidata dalla driver Maya Weug (di nazionalità belga-iberica) nella F1 Academy (corre con la Prema racing).

“La partnership prevede un impegno condiviso per promuovere l’innovazione sostenibile – si legge nel comunicato congiuto – e per potenziare la tecnologia all’interno del team Scuderia Ferrari di Formula 1 del team Scuderia Ferrari Esports e della Scuderia Ferrari Driver Academy. Le aziende lavoreranno insieme anche per espandere le iniziative educative al loro interno”.

In Florida in concomitanza con il GP americano la Ferrari scenderà in pista con l’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari e rimasti nel cuore dei suoi tifosi più fedeli.

Fino al 2021 la Ferrari aveva ‘Mission Winnow’ come title sponsor, poi vi ha rinunciato. La stima fatta dagli addetti ai lavori, per quanto attiene alla nuova sponsorship dell’azienda di Palo Alto (California) è in area 100 milioni di dollari annui.

“Prima del Gran Premio di Miami i rappresentanti di entrambe le società parteciperanno alla presentazione della livrea di Scuderia Ferrari HP, che debutterà in un’edizione unica progettata appositamente per Miami. Saranno presenti l’Amministratore Delegato di Ferrari Benedetto Vigna, il Team Principal di Scuderia Ferrari HP Fred Vasseur, i piloti della squadra Charles Leclerc e Carlos Sainz e l’Amministratore Delegato di HP Enrique Lores“.

Enrique Lores, CEO di HP ha già commentato: “Con la tecnologia, le performance e l’eccezionale maestria che alimentano il futuro, la partnership tra HP e Ferrari è un connubio naturale. Entrambi i marchi sono fondati su ricche storie che hanno superato la prova del tempo. Attraverso questa collaborazione unica, avremo inoltre l’opportunità di raggiungere nuove audience, di guidare la crescita del business e creare un impatto duraturo per i clienti e le comunità che condividiamo. Insieme faremo leva sul palcoscenico globale del racing per accelerare l’innovazione sostenibile”.