Ciclismo: Regione Toscana presenta ufficialmente i Campionati Italiani – Toscana Tricolore 2024

Presentati oggi alla stampa nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale, i campionati italiani di ciclismo edizione 2024, denominati “Toscana Tricolore” in quanto si svolgeranno all’interno del territorio toscano.

Assieme al presidente della Regione Toscana (Eugenio Giani), hanno preso parte all’incontro con i rappresentanti dei media, tra gli altri: il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni; il Commissario Straordinario della Lega Ciclismo Professionistico avv. Cesare Di Cintio, il presidente della FCI Toscana Saverio Metti, la figlia del campione Gastone Nencini, Elisabetta Nencini; l’ex professionista e campione italiano Élite, Andrea Tafi.

Toscana quindi sempre più al centro del grande ciclismo nel 2024. Dopo il passaggio del Giro d’Italia e prima dello storico Grand Départ del Tour de France da Firenze, la regione ospiterà infatti anche i Campionati Italiani. Ad annunciarlo ufficialmente è stato proprio il presidente Eugenio Giani. In programma dal 21 al 23 giugno, almeno per quanto riguarda gli uomini élite visto che le altre prove inizieranno il 19 per concludersi il 30 dello stesso mese, la rassegna Tricolore sarà dunque un altro importante appuntamento in una della aree storiche del ciclismo.

“Abbiamo concordato con la Lega ciclistica, nei mesi passati, e con il presidente FCI Dagnoni che i campionati italiani delle varie discipline di ciclismo fossero organizzati nel nostro territorio, ha spiegato il presidente della Regione Toscana – Nel 2024 il Tour de France partirà da Firenze, ma la Toscana consegnerà le maglie tricolori ai campioni italiani del ciclismo (in totale saranno assegnate 45 maglie, 25 titoli, per un totale di 2.250 atleti coinvolti, ndr). Sarà il modo per riportare quella centralità della Toscana nel ciclismo che dai tempi di Bartali ha sempre avuto”.