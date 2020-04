MBAPPÉ NON COSTERÀ PIÙ 200 MILIONI DOPO L’EMERGENZA CORONAVIRUS

(di Linda Zanoni) – “Dopo la situazione di crisi internazionale che stiamo vivendo, il cartellino di Kylian Mbappé (attaccante del Paris Saint-Germain) costerà non più di 40 milioni di euro. Questo sarà il suo prezzo domani e non i 200 milioni di euro che costava”, queste le parole dell’eurodeputato francese Daniel Cohn-Bendit.

La possibilità che i prezzi dei cartellini dei big europei possano crollare dopo la crisi portata dal Coronavirus è sempre più probabile. Ci saranno differenze enormi tra il prima e il dopo pandemia Covid-19 per quanto riguarda l’economia dello sport e del calcio in particolare. A percorrere questa linea, oltre al francese Daniel Cohn-Bendit, si è aggiunto anche lo spagnolo Jaume Roures, Ceo di MediaPro. Come evidenziato dal quotidiano spagnolo “AS”, Roures ha parlato di un’elevata possibilità di dire addio agli acquisti da 100 milioni di euro.

Daniel Cohn-Bendit ha inoltre aggiunto: “Questa crisi laverà l’irrazionalità dello sport professionale. È come se ci fosse stato un attacco nucleare e ci fosse il bisogno di ricostruirlo, però su altre basi. Ci sarà una regolazione di fatto. Dobbiamo rompere il sistema vigente, mosso da quelli che fanno acquisti esorbitanti nel calcio”.

Alla finestra della stella Mbappé c’era, da tempo, il Real Madrid. La crisi coronavirus potrebbe aver salvato la società di Florentino Pérez da un acquisto troppo oneroso e rischioso per i tempi che corrono. “Sarebbe stato tragico essere coinvolti in un’operazione astronomica per Mbappé proprio poco prima dell’arrivo del disastro economico”, queste le parole riportate da AS.