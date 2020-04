Emergenza Coronavirus: Fox Sports sostiene i club di calcio olandese (Eredivisie)

(di Leonardo Calero) – Anche nei Paesi Bassi, il campionato si è fermato un mese fa, causa Coronavirus. Nonostante ciò, Fox Sport, che possiede i diritti televisivi della “Eredivisie”, ha fatto una “scommessa” imprenditoriale. Pur sapendo della situazione che sta attraversando anche l’Olanda. il broadcaster americano ha deciso di versare la quota dei diritti tv rimanente delle partite che restano da disputare.

Nel caso di uno stop definitivo, alcune squadre (18), avrebbero rischiato di vedersi tolti i diritti tv degli ultimi tre mesi di attività.

La ripresa degli allenamenti avverrà in due fasi. La prima, il 15 maggio, a gruppi; la seconda, il 29 maggio, al completo.

La ripresa del campionato è stato fissato per il prossimo 19 giugno. Anche in questo caso, però, l’ultima parola spetterà al Governo, che dovrà dare la via libera. In questo caso, si riprenderà dalla 27ima giornata, in programma lo scorso 13 marzo.