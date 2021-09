LE “ON” VOLANO IN BORSA: SONO LE SCARPE DI ROGER FEDERER 

(di Fabio Sesti) – Roger Federer (nella foto in primo piano) non è solo uno dei tennisti più vincenti di tutti i tempi: il campione svizzero vince ora anche in Borsa, visto l’incredibile successo che “On”, azienda rossocrociataa di sneakers da corsa di cui è azionista, ha registrato al debutto a Wall Street avvenuto mercoledì scorso. Partite con una valutazione intorno ai 24 dollari, le azioni di On sono balzate del 46% a 35 dollari nella prima giornata, per poi aumentare di un altro 2% a 37,49 dollari nella giornata di giovedì.

On ha ora un valore di mercato di circa 11 miliardi di dollari, superiore ad Under Armour che si attesta intorno ai 9,40 miliardi di dollari. Rimane irraggiungibile per ora solo Nike, che continua a essere la “regina” del mercato con una capitalizzazione azionaria di 250 miliardi di dollari.

L’avvio della partnership tra Federer e il marchio fondato nel 2010 dall’ex atleta professionista Olivier Bernhard insieme a David Allemann e Caspar Coppetti risale al 2019 e il successo dell’azienda si può sintetizzare in uno slogan, “Run on clouds” (correre sulle nuvole, ndr) che si traduce in un sistema di ammortizzamento totale per rendere la corsa più confortevole. La somma investita dal tennista nella società non è nota, ma potrebbe ammontare secondo la stampa svizzera a circa 50 milioni di franchi.

Nel futuro è prevista la crescita esponenziale che ha visto l’azienda realizzare un fatturato record di circa 390 milioni di euro nel 2020, per poi aumentare le vendite dell’85% nei primi sei mesi del 2021.