SWISSQUOTE NUOVO SPONSOR EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

(di Mattia Celio) – UEFA e Swissquote* hanno annunciato una nuova partnership di sponsorizzazione per la UEFA Europa League e la nuova UEFA Europa Conference League. L’accordo sarà valido per i prossimi 3 anni, fino alla stagione 2023-24 e così la Swissquote diventa la prima banca online e società svizzera a raggiungere un accordo di sponsorizzazione per le competizioni UEFA per club.

In base all’accordo appena stipulato la Swissquote acquisirà i Led bordocampo, i programmi di ospitalità e le esperienze esclusive sia nello stadio in tutte le 282 partite a stagione, in entrambe le competizioni, che sulle piattaforme digitali e sui social media.

Con questa alleanza, inoltre, la banca online svizzera diventa la 6a partnership di sponsorizzazione per il ciclo commerciale 2021-24 della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, insieme a Heineken 0.0, Hankook Tire ed Enterprise Rent-A-Car, che hanno già rinnovato i loro accordi, Engelbert Strauss e “Just Eat Takeaway”, che si sono ultimamente uniti come nuovi sponsor.

La vendita a livello mondiale di tutti i diritti di sponsorizzazione delle competizioni UEFA per club verrà gestita da Team Marketing AG per conto della UEFA.

Guy-Laurent Epstein , Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: “Insieme alla UEFA Europa League, le due competizioni offrono una piattaforma di marketing completa a livello europeo per un marchio in crescita ambizioso come Swissquote che vuole espandersi ulteriormente”.

Marc Bürki , CEO di Swissquote, si dice convinto che “rafforzare il nostro marchio in Europa sia molto utile per la nostra crescita. Come l’ UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League competono per squadre ambiziose e giocatori che lavorano duramente per arrivare in cima, nella stessa direzione si muove Swissquote.”