Roshfrans torna nel campionato messicano per ringiovanire l’immagine del brand

(di Fabio Sesti) – A distanza di 7 anni dall’ultima presenza, il marchio messicano (di olii e lubrificanti per autoveicoli) Roshfrans è tornato, dalla stagione in corso, a legare il proprio nome a quello della Liga MX, massimo campionato di calcio messicano, diventando il nuovo sponsor di Toluca, Monterrey, León e Pachuca.

Si tratterà di relazioni “a lungo termine” con “strategie diverse per ogni mercato”, ha spiegato a El Economista Víctor Paniagua, direttore commerciale e marketing del marchio, ben sapendo di andare incontro a una realtà molto cambiata in varie aree della sponsorizzazione, come i social media e il nuovo target, che ora è di 18 e 19 anni.

Paniagua ha spiegato infatti che “La cosa più importante è coinvolgere la gioventù e i giovani meccanici, quelli che non c’erano sette anni fa perché avevano 10 anni. Oggi i nostri nuovi meccanici e riparatori hanno 18 e 19 anni. Il nostro compito oggi è quello di costruire per il futuro”.

La partnership principale sarà con il Toluca, che la scorsa stagione era l’unica squadra a non avere uno sponsor sulla maglia. Secondo Paniagua, “questo è vantaggioso perché non sei in competizione con un altro marchio e così anche i tifosi di altre squadre identificano chiaramente e facilmente Roshfrans“.

Il Toluca è l’unico club con cui l’obiettivo è quello di arrivare in cima alle preferenze nazionali, mentre con gli altri tre la visione della partnership è a livello regionale. Secondo le cifre condivise da Francisco San José, professore di marketing sportivo presso la Scuola di Scienze dello Sport dell’Università Anahuac, la somma oggetto dell’accordo con il Toluca sarebbe di 28 milioni di pesos, mentre per Pachuca e Leon l’importo della sponsorizzazione sarebbe di nove milioni di pesos ciascuno e per il Monterrey di 12 milioni, per un esborso totale di circa 58 milioni di pesos (l’equivalente di 2,5 milioni di dollari).