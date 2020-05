LALIGA: TEBAS A CACCIA DI UN PRESTITO PER FRONTEGGIARE LE PERDITE

(di Thomas Gaddo) – Come riportato da “LaLiga Santander (l’equivalente della Serie A italiana), starebbe cercando nuove soluzioni finanziarie per contrastare le perdite che si presenteranno nel corso delle prossime due stagioni. Con l’obiettivo primario di impedire il “collasso” dei club della massima serie iberica. – Come riportato da “ Palco23 ” (leader spagnolo nell’informazione dedicata allo sport-business),(l’equivalente della Serie A italiana), starebbe cercando nuove soluzioni finanziarie per contrastare le perdite che si presenteranno nel corso delle prossime due stagioni. Con l’obiettivo primario di impedire il “collasso” dei club della massima serie iberica.

Javier Tebas (Presidente della Liga) ha riferito che le perdite economiche ammonteranno a circa 600 milioni di euro. L’avvocato costaricano ha spiegato che se gli stadi dovessero continuare a restare chiusi, anche nella prossima stagione, LaLiga si vedrebbe costretta a richiedere un prestito per 200 milioni di euro. Soldi che, insieme ad un sostanzioso taglio delle spese societarie, verrebbero restituiti in appena 2 anni, permettendo alle squadre partecipanti di mantenere stabile la propria liquidità. Nonostante i finanziamenti, il 70% delle mancate entrate dovranno essere coperte attraverso lo strumento del taglio degli stipendi, soprattutto per quanto riguarda la prossima stagione (2020/2021).