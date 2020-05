Danimarca: tifosi allo stadio grazie a “Zoom”

(di Leonardo Calero) – Il prossimo 28 maggio ripartirà la Superligaen (massimo campionato danese), dopo lo stop di due mesi fa a causa dell’emergenza Coronavirus. Le società di calcio stanno studiando una serie di nuove soluzioni per cercare di coinvolgere i propri tifosi. Qualche giorno fa il FC Midtjylland (FCM), con sede nella città di Herning (al primo posto nella classifica provvisoria della massima serie danese), ha deciso di organizzare un drive-in nel parcheggio della MCH-Arena (l’impianto utilizzato per le partite interne), seguendo il modello del Palmeiras in Brasile. Nelle ultime ore, anche l’Aarhus (tra i club di calcio più antichi) ha lanciato una proposta molto innovativa.

I tifosi infatti potranno seguire il match direttamente sulla piattaforma Zoom. Nascerà uno stadio “virtuale” e vi si accederà con un biglietto totalmente gratuito. I settori previsti saranno ben 22 e i supporter potranno seguire le gare assieme ad altri spettatori (nella stessa zona dell’impianto). Verranno poi installati alcuni maxi schermi al Ceres Park, casa del Aarhus (mostreranno i tifosi collegati da casa pronti a sostenere la propria squadra).