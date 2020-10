LALIGA LANCIA I SUOI INNOVATIVI “TWENTYNINE’S” BAR SPORT. AL CENTRO PALLONE E GASTRONOMIA

(di Marco Casalone) – Nei scorsi giorni LaLiga Twentynine’s” (dall’anno di fondazione della massima serie, il 1929 per l’appunto), i cui primi tre modelli verranno inaugurati nel primo trimestre del 2021. Nei scorsi giorni LaLiga (l’organo che sovrintende ai campionati di calcio professionistici spagnoli) ha annunciato il lancio globale di una nuova catena di bar sport denominati “” (dall’anno di fondazione della massima serie, il 1929 per l’appunto), i cui primi tre modelli verranno inaugurati nel primo trimestre del 2021.

Il concept, che ha come principale obiettivo la crescita internazionale del brand La Liga, ha richiesto oltre un anno di progettazione ed è stato studiato in modo tale da far immergere completamente gli avventori nell’ambientazione dei match di campionato: l’ingresso dei locali simulerà un tunnel che conduce dagli spogliatoi al terreno di gioco, mentre la zona ristorazione sarà suddivisa in diverse aree tematiche, con alcune postazioni che riprodurranno fedelmente le panchine delle squadre mentre altre ricreeranno l’atmosfera delle tribune dei più famosi stadi spagnoli.

Inoltre, gli avventori troveranno all’interno di ogni locale alcuni stand destinati ai partners della Liga (come Banco Santander e Budweiser, rispettivamente naming partner e official beer del torneo), uno spazio riservato ai cimeli storici dei grandi giocatori del passato, un’area dedicaa agli eSports curata dalla società di sviluppo di videogame EA Sports ed una sala curata da Livescore (sito internet specializzato nell’aggiornamento live delle partite) nella quale sarà possibile consultare sui maxischermi risultati e statistiche dei vari match in diretta.

“LaLiga TwentyNine’s segnerà un prima e un dopo nel mondo dell’intrattenimento”, ha dichiarato Óscar Mayo, direttore del marketing e dello sviluppo internazionale della Liga, “L’idea è quella di combinare intrattenimento, sport e gastronomia iberica per offrire ai tifosi ed agli appassionati qualcosa di mai visto prima”.