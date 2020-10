RCD Espanyol, LD Sports interrompe il contratto: si cerca nuovo sponsor

(di Marco D’Avenia) – RCD Espanyol, club di Barcellona retrocesso durante la scorsa stagione, cerca un nuovo main sponsor dopo che la società cinese “LD Sports” ha interrotto il contratto avvalendosi di una clausola. Sfuma quindi per il club un accordo commerciale stipulato appena un anno fa che avrebbe potuto fruttare fino a 16 milioni di euro (biennale da 4 milioni a stagione con opzione per altre due).

La vicenda inizia nel settembre del 2019 quando l’Espanyol risolve il contratto da 2 milioni di euro a stagione con l’ente turistico “Riviera Maya”, sostituendolo con LD Sports, piattaforma cinese che ospita contenuti multimediali. Per tutta la stagione 2019/20 il marchio LD Sports è presente sulle divise della squadra catalana, che incassa gli 8 milioni per intero come concordato. Tuttavia, a seguito della retrocessione, l’accordo viene annullato per un clausola che liberava appunto LD Sports da ogni obbligo contrattuale qualora il club fosse finito in Segunda Division.

Dunque ora l’Espanyol cerca un nuovo main sponsor, come afferma Sport Cartagena, che, nello stesso articolo, riporta come sul tavolo della società di Barcellona ci siano già varie opzioni contrattuali. Intanto il club mantiene però gli altri due sponsor (“La Caixa” e “Estrella Damm”), anche se, sempre a seguito della retrocessione, gli introiti saranno ridotti.

LD Sports perde anche un’altra sponsorship importante, stavolta in Premier League. Come riporta il Daily Mail infatti LD Sports non è più lo sponsor del Southampton. La società inglese ha già trovato un sostituto per questa stagione (“Sportsbet.io”), a differenza dei catalani.