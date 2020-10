Caso Napoli: per il CTS l’ultima parola spetta alle ASL. Ormai è caos. Pericoloso precedente per il proseguo di campionato

«Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus Sars-Cov2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’autorità sanitaria locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori», recita la nota diffusa dal Comitato tecnico scientifico (CTS) relativamente al caso della SSC Napoli che non è partita per Torino (per giocare contro la Juventus) dopo lo stop forzoso dell’ASL Napoli2Nord.

«Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio». L’autorità sanitaria locale ha sottolineato che «tenuto conto che i calciatori del Napoli recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell’aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell’hotel sede di ritiro, addetti e tesserati della Juventus) si ritiene che le condizioni non consentano lo spostamento in sicurezza» – si legge sempre nella nota del Cts.

Di fatto si è venuto a creare un pericoloso precedente per il proseguo del campionato di Serie A. Ormai le ASL locali potranno di volta in volta obbligare i club di calcio all’isolamento volontario e a non uscire dalla Regione di riferimento.