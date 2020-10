LaLiga firma accordo con Iqoniq: “Opportunità unica per i football fans”

(di Marco D’Avenia) – “LaLiga” e la digital company Iqoniq hanno firmato lo scorso 23 settembre un accordo che legherà le aziende per 3 anni. Sulla piattaforma “all-in-one” verranno caricati contenuti esclusivi, le squadre di Liga lanceranno offerte per il merchandising, e, superata la pandemia, saranno disponibili i biglietti per assistere alle partite di campionato.

Iqoniq rivestirà dunque il ruolo di “Global Fan Engagement Licenced Partner” in una strategia commerciale dettata da LaLiga, che vuole imporsi sui mercati come brand che punta sul rapporto esclusivo con i tifosi di tutte le squadre del campionato iberico. La piattaforma, fondata appena un anno fa da Kazim Atilla, vanta rapporti commerciali con società sportive importanti come Olympique de Marseille, AS Roma, McLaren Racing e l’Eurolega di basket. La notizia dell’accordo è stata lanciata direttamente sul sito ufficiale de LaLiga, dove si possono leggere le parole del CEO di Iqoniq che ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di aver firmato questo accordo di partnership con LaLiga. Iqoniq sta cercando di rivoluzionare il mondo dell’esperienza dei fan. Grazie a questa partnership, i fans di LaLiga avranno nuove e uniche opportunità di interagire con i loro club e i loro beniamini“.

Per LaLiga ha parlato il direttore dell’area marketing, Oscar Mayo, che ha affermato: “È strategico per LaLiga e i suoi club continuare ad aumentare i contatti con i fan di tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, non c’è modo migliore che stabilire questa partnership con Iqoniq”.