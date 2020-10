LaLiga chiude contratto con “Barceló Hotel Group”: successo a Dubai per lo “Spanish Extravaganza Festival”

(di Marco D’Avenia) – LaLiga, l’equivalente della Serie A italiana, ha firmato il 19 settembre un accordo con il gruppo alberghiero “Barceló Hotel Group” che ha recentemente sponsorizzato il massimo campionato spagnolo allo “Spanish Extravaganza Festival“, il quale si è svolto per la prima volta oltre i confini iberici, precisamente a Dubai dal 10 al 12 settembre. All’evento hanno partecipato numerosi chef stellati che nella cornice della città degli Emirati Arabi hanno portato l’alta cucina spagnola.

Quest’anno il festival ha avuto sede nel “Dukes the Palm Hotel“, che, nel 2017, ha ricevuto il World Travel Award come “Miglior nuovo hotel del Medio Oriente” e ha come sempre attirato numerosi visitatori. A riportare la notizia è “Agenttravel.es” che svela anche i nomi degli chef che hanno partecipato allo “Spanish Extravaganza Festival” di quest’anno. C’erano, solo per citarne alcuni, Juanlu Fernández (pasticcere artigianale e creatore di “Universo Lú”, premiato con una stella Michelin), Fernando del Cerro e David Montero (maestro di paella), che hanno presentato diversi “showcooking” e “master class” durante la tre giorni gastronomica.

Durante la cena di gala dedicata proprio al calcio spagnolo c’erano nel buffet 20 tapas diverse, ognuna simbolo di una squadra de LaLiga che insieme hanno ispirato Ager Urigüen, maestro internazionale di tapas.