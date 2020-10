L’A.C. Chievo Verona sceglie l’agenzia Sporteconomy come Business Media Partner

A.C. ChievoVerona e l’agenzia Sporteconomy lavoreranno insieme, in questa nuova stagione sportiva, per sviluppare contenuti di sport-business dedicati alle aziende partner del club. Una novità assoluta per il mercato italiano dello sport-business, destinata ad attrarre l’attenzione di media, sponsor e player sportivi.

Sporteconomy ha innovato, di anno in anno, nel settore dell’informazione giornalistica, dando vita, per prima, ad un contenitore dedicato ai temi dell’economia e della politica dello sport. Questo nuovo progetto coincide, tra l’altro, con il 16° anno di vita dell’agenzia stampa, leader in Italia nell’informazione economico-sportiva.

Marcel Vulpis, co-fondatore e direttore dell’agenzia stampa nazionale Sporteconomy.it

«In questa nuova stagione sportiva siamo onorati di legarci al brand ChievoVerona e ai valori di fair play, crescita aziendale e innovazione che la realtà veneta rappresenta nel mondo del calcio.

Nel campionato 2020/21 ci presenteremo come “Business Media Partner”, supportando periodicamente l’area marketing/commerciale del club. La nostra idea è caratterizzarci come agenzia giornalistica sempre più “verticale”, dialogando con diverse realtà calcistiche (nelle tre serie professonistiche), per diventare media partner relativamente a tutte le tematiche di taglio economico. È un vero e proprio esperimento, il primo mai testato nel sistema calcio italiano.

Vogliamo valorizzare il lavoro quotidiano delle società di calcio sul terreno commerciale, sempre più strategico per lo sviluppo dei progetti sportivi. In Serie B, per la stagione 2020/21, abbiamo scelto il ChievoVerona, benchmark di assoluto livello non solo nella serie cadetta».

Corrado Di Taranto, Direttore Generale ChievoVerona

«Cerchiamo sempre l’eccellenza in ogni aspetto del club, compreso il nostro ecosistema di partner. Sporteconomy è un’agenzia di comunicazione leader in ambito economico sportivo e il fatto che sia diventata il nostro “Business Media Partner” darà ulteriore importanza e visibilità non solo al ChievoVerona stesso, ma anche a tutte le altre aziende che hanno sposato e sposeranno il nostro progetto».