Konami rinnova con l’FC Barcelona. Sarà l’Official Football Video Game partner

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il rinnovo della partnership con FC Barcelona . Si tratta della continuazione della collaborazione iniziata con la stagione 2016-17, che vede Konami confermarsi come “ Official Football Video Game Partner” del club catalano.

“È molto emozionante per noi annunciare l’estensione di una partnership di tale successo. FC Barcelona è davvero un gigante del calcio mondiale e siamo orgogliosi di averli come parte della serie eFootball, ora e per gli anni a venire.

Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, di eSports e attivazioni è fantastico per Konami e per la serie eFootball, in quanto il nostro prodotto continua a evolvere per offrire la migliore esperienza possibile”.