L’Empoli FC (Serie A) conferma e potenzia il rapporto con gli sponsor di maglia

L’Empoli FC per il 2° anno consecutivo in Serie A, in questa stagione, conferma gli sponsor di maglia. Saranno Computer Gross (main), Saint-Gobain (second), Sammontana (sleeve), Pediatrica (back). Si tratta di importanti aziende del territorio toscano, che hanno voluto consolidare il proprio impegno a supporto degli azzurri.

Computer Gross, da oltre 20 anni vicino all’Empoli, resta il main sponsor, Saint-Gobain sarà invece il co sponsor degli azzurri in tutte le gare ufficiali; Sammontana diventerà sleeve partner, con visibilità sulla manica sinistra, mentre Pediatrica si conferma back jersey partner ufficiale.

“È da oltre venti anni – ha affermato Paolo Castellacci, Presidente di Computer Gross – che siamo al fianco dell’Empoli Football Club ed è per noi un piacere rinnovare ulteriormente questa importante partnership ed estendere il nostro coinvolgimento anche al nuovo naming dello stadio (“Computer Gross Arena”, nda)-. Vogliamo essere ancora più vicini all’Empoli FC che rappresenta un’eccellenza calcistica nel panorama italiano ed è sempre un orgoglio vedere il logo Computer Gross come main sponsor sulle maglie della squadra della nostra città”.

“È con grande entusiasmo che rinnoviamo la nostra sponsorship con l’Empoli FC – ha detto Davide Kohen, Direttore Marketing Saint-Gobain Italia – Seppur in ambiti diversi, condividiamo gli stessi valori e crediamo fermamente nel futuro di giovani talenti pieni di promesse. Dopo aver ottenuto con brillanti e coraggiose idee di gioco l’obiettivo della salvezza, siamo fiduciosi che la squadra potrà confermarsi anche per questa stagione di Serie A e regalarci tante soddisfazioni. È l’inizio di un nuovo capitolo che ci porterà ancora più successi e visibilità, consolidando la nostra presenza nel mondo dello sport”.

“Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno al fianco dell’Empoli FC e rinnovare la sponsorizzazione con loro. Empoli è la nostra città, le nostre storie si intrecciano da più di 50 anni e continueremo ad accompagnarli anche in questa stagione – ha dichiarato Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana – : siamo due realtà profondamente legate al territorio, amiamo lo sport e vogliamo sostenerlo come sempre fatto. Sammontana è pronta a iniziare una nuova stagione calcistica insieme all’Empoli FC e accompagneremo la nostra squadra per tutto il campionato”.

“Anche per le prossime stagioni Pediatrica srl è lieta di rinnovare la sponsorizzazione con l’Empoli FC – ha detto Alessandro Centi, Amministratore Unico di Pediatrica –, una società che sposa i nostri valori e lavora ogni giorno con serietà per far crescere e valorizzare i propri atleti, proprio come noi facciamo con i nostri prodotti. Siamo orgogliosi di supportare la squadra nel raggiungimento di obiettivi sempre più importanti”.