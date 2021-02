Infront: nuovi sponsor e attività di comunicazione per la “Frecciarossa Final Eight” 2021

In occasione della Frecciarossa Final Eight 2021, Infront, Official Advisor di LBA, ha realizzato numerose attivazioni, sia on field, sia sui media digitali, per coinvolgere gli sponsor dell’evento con attività di comunicazione non solo in ottica di brand visibility, ma soprattutto per entrare in contatto con la fan base.

Gli spalti del Mediolanum Forum saranno animati con coreografie digitali realizzate con sofisticati software, che permetteranno di visualizzare non solo i loghi delle squadre e della LBA, ma anche gli sponsor della Frecciarossa Final Eight 2021, uno strumento di comunicazione in più a supporto delle aziende partner.

“Siamo molto soddisfatti della risposta delle aziende alle nuove proposte di comunicazione che abbiamo ideato per rendere sempre più entusiasmante un evento iconico, che purtroppo quest’anno non potrà godere del calore del pubblico – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy – Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte delle aziende, tanto che un terzo del totale investono per la prima volta nel basket”.

La partnership tra Infront è LBA è stata siglata a settembre per le prossime tre stagioni e con potenzialità di rinnovo per altre tre stagioni sportive. Frecciarossa Final Eight è il primo grande evento di LBA, dopo che il Campionato, che vede Infront impegnata su numerosi fronti, con l’obiettivo di far crescere LBA, posizionandola tra le top leghe a livello internazionale.