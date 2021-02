Nuova partnership a supporto di Manchester City, Melbourne City, Sichuan Jiuniu FC e Mumbai City

Therabody leader mondiale nel campo della tecnologia per il benessere, annuncia oggi una partnership con il Manchester City, Melbourne City, Sichuan Jiuniu FC e Mumbai City. Therabody sarà quindi “Official Recovery Partner” dei rispettivi club, fornendo i migliori dispositivi per il recupero dei componenti delle rispettive squadre.

La nuova partnership, che vedrà il Manchester City diventare il primo “Official Premier League Partner” di Therabody, unisce la mission di ogni club di ridurre il rischio di infortuni e ottimizzare il recupero, ponendo le basi per una carriera sana e sostenibile nel calcio professionistico.

Therabody ha creato Theragun®, il primo dispositivo al mondo per la terapia percussiva che viene utilizzato per accelerare il recupero, ridurre il rischio di lesioni e sostenere le prestazioni atletiche ottimali. Dal suo lancio nel 2016, l’azienda si è evoluta da Theragun a Therabody: un intero ecosistema, leader di settore, di contenuti educativi per il benessere, frutto di incessante ricerca e innovazione, che con i propri prodotti di eccellenza coniuga ottimizzazione delle prestazioni e gestione del dolore.

Nel suo impegno a cercare nuove idee e tecnologie che promuovano le prestazioni in campo, il recupero, e consentano ai giocatori di gestire il loro benessere, il Manchester City ha iniziato a incorporare i dispositivi di terapia di massaggio percussivo Theragun e il RecoveryPump di RP Sports, che è stato recentemente acquisito da Therabody, nei programmi di allenamento e recupero del club già da inizio 2020.

La nuova partnership vedrà l’uso dei prodotti Therabody esteso a Manchester City, Melbourne City e Sichuan Jiuniu FC, e aiuterà ogni club a ottimizzare ulteriormente le strategie di riscaldamento e recupero nella ricerca di prestazioni d’élite.

James Baldwin, Head of Physiotherapy del Manchester City Football Club, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Therabody come nuovo partner. Sostenere i nostri giocatori per aiutarli a raggiungere il loro potenziale e prendersi cura della loro salute e del loro benessere è fondamentale per la nostra organizzazione, che è molto attenta a fornire agli atleti prestazioni di alta qualità e supportarli al meglio per avere successo in campo. Cerchiamo continuamente nuovi modi per innovare e migliorare l’allenamento e il recupero dei nostri giocatori e, attraverso la partnership con Therabody, saremo in grado di fornire prodotti, conoscenze e risorse migliori per ottimizzare l’allenamento e il recupero“.

“Siamo entusiasti di unirci al Manchester City, al Melbourne City, al Sichuan Jiuniu FC e al Mumbai City nella loro ricerca di migliorare le prestazioni e la salute generale dei giocatori professionisti e dei club”, ha annunciato il dottor Jason Wersland, fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody. “Educare le persone sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo, sia fisicamente che mentalmente, è fondamentale per Therabody ed è ciò che guida la nostra innovazione. Questi club sono all’avanguardia nel prendersi cura dei propri atleti e nel fornire i migliori prodotti del settore per aumentare la longevità dei giocatori. È un onore far parte di una squadra la cui missione e i cui valori si allineano così strettamente ai nostri”.

Attraverso la partnership, il Manchester City, il Melbourne City e il Sichuan Jiuniu FC continueranno a integrare i dispositivi Theragun di Therabody e altre tecnologie leader nei protocolli di allenamento e recupero della squadra – in campo, in viaggio e a casa. I club avranno anche accesso alla rete di esperti di fama mondiale per la salute e il benessere di Therabody, attraverso la Therabody University.

Therabody diventerà anche l’Official Recovery Partner del Mumbai City FC. Il City Football Group sta attualmente fornendo servizi di consulenza al Mumbai City FC e ha stipulato un accordo per acquisire un investimento di maggioranza nel Mumbai City FC. L’acquisto è in attesa di essere formalizzato