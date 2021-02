Il fondo Elliott di Paul Singer punta a creare una SPAC da 1 miliardo di euro

(di Amedeo Neri) – markets.businessinsider.com, il Paul Singer, proprietario del gruppo 1 miliardo di dollari per finanziare una SPAC (l’acronimo sta per “Special Purpose Acquisition Company”) Secondo quanto riportato da, il fondo statunitense Elliott di, proprietario del gruppo Milan , è in trattativa con le banche per raccogliereper finanziare una(l’acronimo sta per “ . Sono delle società appartenenti alla categoria dei cosiddetti “veicoli societari d’investimento”.

Elliott potrebbe utilizzare i proventi per acquistare una o più aziende di notevoli dimensioni del valore di diversi miliardi. Il processo è ancora in fase embrionale e piani del fondo potrebbero ancora cambiare nei prossimi mesi. A nche perché tra le caratteristiche delle SPAC, spicca la possibilità di poter raccogliere capitali “al buio” senza dover precisare preventivamente la destinazione finale dell’investimento.

Le SPAC hanno uno scopo del tutto particolare: una volta costituite (ad opera di uno o più promotori) raccolgono risorse finanziarie sul mercato dei capitali tramite una IPO (Offerta pubblica iniziale), con la finalità di integrarsi per mezzo di una business combination (quando l’acquirente acquisisce il controllo di uno o più business) con una società, portandola alla successiva quotazione in Borsa.



Un tempo considerato un veicolo di investimento alternativo, il fenomeno SPAC è esploso lo scorso anno quando la pandemia ha cambiato radicalmente il tradizionale percorso di quotazione in Borsa.