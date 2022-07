Erreà Sport vestirà il Como 1907 in Serie B nella prossima stagione

Como 1907 (club di Serie B) ha annunciato con Erreà Sport un accordo pluriennale a partire da questa stagione sportiva. Sarà il nuovo sponsor tecnico dei lariani.

Erreà Sport presente in più di 80 paesi in tutto il mondo e in mercati importanti come quello inglese, è stata scelta dalla UEFA come Kit Assistance fino al 2026 ed è tra le aziende più innovative del settore teamwear, la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione Standard 100 by Oeko-Tex.

“Questa partnership rappresenta un altro tassello nel percorso di crescita e sviluppo del club; – ha dichiarato Carlalberto Ludi, direttore generale del Como 1907 (nella foto in primo piano a destra) – la nostra intenzione era quella di legarci ad un brand importante dello sport italiano, ma con uno sguardo a livello internazionale. Erreà Sport garantisce prodotti di alta qualità sia in termini tecnici che di design e negli ultimi anni ha avuto una forte crescita in diversi mercati, anche extra europei. Siamo estremamente felici di questo accordo e non vediamo l’ora di poter vedere scendere in campo il Como con le nuove divise sviluppate insieme”.

Roberto Gandolfi, Vice Presidente di Erreà Sport ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di aver firmato con la società comasca, club che si aggiunge alla nostra grande famiglia di realtà professionistiche, gestita da persone appassionate, serie, competenti, che giorno dopo giorno lavorano per portare la società ai massimi livelli. Speriamo veramente che i tifosi possano apprezzare i nuovi kit, il lavoro che vi sta dietro e i nuovi dettagli delle maglie. Che le indossino con la stessa gioia e passione con cui noi le abbiamo prodotte.” Il primo kit ufficiale del Como realizzato da Erreà Sport verrà presentato nelle prossime settimane.